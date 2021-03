Coronavirus, vaccini: "Applicare subito l’ordinanza sulle dosi residue, serve una lista di riserva in Umbria"

La richiesta dei sindacati dei pensionati alla Regione: "E' fondamentale per non sprecare dosi e garantire trasparenza nelle somministrazioni"

"Attuare subito quanto previsto dall’ordinanza 2/21 del 15 marzo 2021 del commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che dispone che "le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi in favore di soggetti comunque disponibili al momento secondo l'ordine di priorita? individuato dal piano nazionale e dalle successive raccomandazioni”". È quanto hanno chiesto con una lettera inviata alla Regione Umbria, alla presidente Tesei e all’assessore Coletto, i tre segretari dei sindacati dei pensionati dell’Umbria, Maria Rita Paggio (Spi Cgil), Giorgio Menghini (Fnp Cisl) e Francesco Ciurnella (Uilp Uil).

Le tre sigle dei pensionati - che martedì 23 marzo saranno in piazza insieme a Cgil, Cisl e Uil proprio davanti ai palazzi della Regione - chiedono "l’istituzione immediata di un registro regionale sul quale far iscrivere coloro che intendono sottoporsi a vaccinazione anti Covid 19 in luogo dei soggetti che rinunciano o non si presentano agli appuntamenti prefissati, assicurando l’accesso a vaccinazione dietro semplice invito telefonico o per SMS".

Secondo Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil "questa lista di riserva" è fondamentale per non sprecare dosi e garantire trasparenza nelle somministrazioni".

I tre sindacati dei pensionati chiedono anche "di velocizzare la vaccinazione degli over 80, di avviare al piu? presto la vaccinazione della fascia 79-65 e la definizione delle liste dei “fragili” per sottoporli alla vaccinazione anti-covid al piu? presto".