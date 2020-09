Coronavirus, ordinanza della Regione Umbria: la Quintana di Foligno con il pubblico

Il coronavirus non fermerà la Quintana di Foligno, che si svolgerà domenica (13 settembre) con la presenza del pubblico. A tre giorni dall'evento infatti, nella serata di ieri (giovedì 10) la Regione Umbria ha emanato un'ordinanza, firmata dalla presiidente Donatella Tesei, in cui è concessa all’Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno una deroga al numero massimo di spettatori fissato dai Dpcm delle settimane scorse, consentendo l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza del 'Campo de li Giochi', nel rigoroso rispetto di quanto riportato nei documenti in premessa richiamati.

L’Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno dovrà conservare, per almeno 14 giorni, copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing. I flussi di pubblico in entrata e in uscita saranno inoltre gestiti con addetti individuati dallo stesso Ente.