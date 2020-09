Coronavirus, agevolazioni Tari per le utenze non domestiche: via alla raccolta delle richieste

Riduzioni della Tari per le utenze non domestiche per l'emergenza coronavirus. Il Comune di Perugia ha pubblicato nelle scorse settimane sul proprio sito istituzionale un modello destinato alle utenze Tari non domestiche, per acquisire dati ed informazioni necessari all'applicazione delle riduzioni Covid. "Si invitano tutti i soggetti interessati ad inviare a stretto giro il predetto modello al seguente indirizzo: tia@gesenu.it", scrive Palazzo dei Priori.

E ancora: "In alternativa il modello può essere inviato anche via pec all’indirizzo pec.tiagesenu@legalmail.it, per fax al numero 075.5056333 oppure tramite posta ordinaria da inoltrare all’ufficio tari di Gesenu, via Settevalli 11, 06129 Perugia".

Il Comune, "con la delibera di approvazione delle tariffe, che sarà adottata entro il 30 settembre, stabilirà l'entità delle predette riduzioni, ai sensi della normativa di riferimento attualmente vigente. Il modello è disponibile anche sul sito ufficiale del gestore: www.gesenu.it".