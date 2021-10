Coronavirus, entra in vigore il decreto-legge: riaprono le discoteche, le regole

Lunedì 11 ottobre entrano in vigore le nuove disposizioni previste dal decreto-legge del governo Draghi per le riaperture dei luoghi di intrattenimento e cultura

Entrano in vigore lunedì (11 ottobre) le nuove disposizioni anti-Covid previste dal decreto-legge del governo Draghi per riaperture dei luoghi di intrattenimento e cultura. Una data significativa soprattutto per le discteche, chiuse da oltre un anno per l'emergenza coronavirus.

Queste le nuove regole per l'Umbria, che è in zona bianca:

Discoteche

Le attiività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimiliati sono consentite

nel rispetto di protocolli e linee guida. La capienza non può essere superiore al 75% di quella massima all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria e restano fermi gli obblighi di indossare le mascherine ad eccezzone del momento del ballo.

L'accesso è consentito solo con Certificazone Verde Covid-19.

Spettacoli

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto si svolgono con la capienza massima nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'accesso è consentito solo con Certificazone Verde Covid-19.

Musei

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

L'accesso è consentito solo con Certificazone Verde Covid-19.

Sport

La parteciazione agli eventi e alle competizioni sportive è consentita solo con Certificazione Verde Covid-19. La capienza non può essere superiore al 75% di quella massima all'aperto e al 60% al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee Guida.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e Green Pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.