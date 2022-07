INVIATO CITTADINO Corciano Festival, si riparte a tutto gas con la 58esima edizione

Dopo due anni di restrizioni, riparte a tutto gas la 58.ma edizione del Corciano Festival. A pieno regime le sezioni musica, teatro, arte, letteratura, rievocazioni storiche.

Un’edizione che ruota intorno alla figura del commediografo-scultore Artemio Giovagnoni, di cui ricorre il centenario della nascita: era nato alla vigilia di Natale del 1922. Un personaggio capace di spaziare dai territori della scultura, a quelli della drammaturgia, della narrativa, della saggistica storica, del dialetto perugino in chiave linguistica e antropologica. Anche il dialetto ritrova dunque la sua giusta valorizzazione. Attraverso la collaborazione con l’Accademia del Dónca e il Gruppo teatrale Artemio Giovagnoni-Città di Perugia (servizio a parte).

Presentazione entusiastica del sindaco Cristian Betti, del suo delegato al Festival Lorenzo Spurio Passamonti, del vice presidente della Pro Loco Giorgio Gabrielli.

Giovagnoni scultore e medaglista (“100 anni fra scultura e scrittura”) nella Mostra a cura di Massimo Duranti e Alessandra Migliorati, con Andrea Baffoni e Aura Roscini Vitali. Articolata in sedi come chiesa di San Francesco, Antico Mulino e Sala del Belvedere. Apertura del Festival il 6 agosto.

Tra reading e teatro l’omaggio a Pasolini. Ricca anche la sezione letteraria a cura di Filippo Bertoni. Per la musica, in attesa di rilanciare il prestigioso Concorso internazionale musicale, sarà in campo la Corciano Festival Orchestra d’intesa con la DIBA (Direttori italiani di Banda Associati).

Attivati laboratori per artisti, musicisti, letterati.

Sabato 13 “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento”, Torneo dell’Assunta e serenate di Menestrelli.

Il 15 agosto il tradizionale Corteo del Gonfalone e disfida tra arcieri.