Comune di Perugia, scatta l'obbligo del Green Pass base per entrare negli uffici

Il Comune di Perugia, con una nota ufficiale, annuncia l'entrata in vigore dal primo febbrario dell'obbligo del Green Pass base per entrare negli uffici.

"Con il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 - sottolinea Palazzo dei Priori - è stato stabilito che, dal 1° febbraio 2022, tutti i soggetti che accedono agli uffici pubblici devono possedere la certificazione verde COVID-19 - green pass - comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo". E ancora: "Ogni utente dovrà pertanto esibire il green pass. Chi non ne è in possesso, non potrà entrare".

Il Comune di Perugia spiega anche che "al controllo del green pass di tutti i soggetti che accedono agli uffici pubblici, tramite apposite apparecchiature o app su smartphone o tablet, provvederà il personale appositamente individuato dai dirigenti".

Ecco i casi in cui "non è richiesto il possesso del Green Pass base": "esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti"; "esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata".