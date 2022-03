Comune di Perugia, pubblicate le graduatorie per l'ammissione alle scuole dell’infanzia

Il Comune di Perugia pubblica sul sito ufficiale le graduatorie per l’ammissione di bambini e bambine alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2022-2023, approvate con la determina dirigenziale 666 del 18 marzo 2022.

Palazzo dei Priori spiega che "le domande complessivamente presentate per le tre scuole dell’infanzia, ossia Flauto Magico a Santa Lucia, Lampada Magica a Case Bruciate e Il Tiglio in via XIV settembre-parco di Santa Margherita, sono state 144 oltre a 5 bambini anticipatari, a fronte di una disponibilità di posti pari a 110. Ciò ha reso necessario predisporre le graduatorie vista l’eccedenza, in alcuni casi, del numero delle domande rispetto ai posti disponibili".

E ancora. Il Comune evidenzia che "nell’assegnazione della fascia oraria pomeridiana, in analogia a quanto operato per le iscrizioni ai nidi comunali, sono state innanzitutto soddisfatte le richieste pervenute da parte degli utenti già frequentanti sulla base della disponibilità e, successivamente, si è proceduto all’assegnazione dei posti rimanenti agli utenti nuovi sulla base dei criteri stabiliti con atto di giunta 356 del 2021".