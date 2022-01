Digitalizzazione delle pratiche edilizie, Perugia accelera: il progetto del Comune

Il Comune di Perugia accelera sul progetto per la digitalizzazione delle pratiche edilizie.

La giunta Romizi ha approvato la delibera, presentata dagli assessori all’urbanistica ed edilizia privata Margherita Scoccia e a Perugia digitale Gabriele Giottoli, che sancisce la costituzione di un gruppo di lavoro interdirigenziale.

Il gruppo di lavoro, spiega il Comune di Perugia, "composto dal vice segretario generale in qualità di coordinatore e dai dirigenti dell’area governo del territorio e smart city, dell’U.O. edilizia privata e suape e dell’U.O. organi istituzionali e comunicazione", avrà il compito di "analizzare ed approfondire le esperienze già maturate da altri Enti in relazione al progetto di digitalizzazione degli archivi edilizi, di procedere alla mappatura degli archivi edilizi ed all’elaborazione del progetto tecnico, di attivare possibili canali di finanziamento regionali e/o nazionali, di impostare e poi avviare la procedura di affidamento del servizio".

“Il programma per la digitalizzazione, semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi – spiegano gli assessori Margherita Scoccia e Gabriele Giottoli – rappresenta un obiettivo strategico per questa Amministrazione in un’ottica di efficientamento dei servizi offerti alla cittadinanza. Peraltro il percorso di digitalizzazione già avviato da tempo è diventato in tempi recenti ancor più necessario a causa del forte incremento negli ultimi mesi del numero di richieste di accesso alla documentazione edilizia, dovuto alle misure incentivanti adottate dal legislatore per il recupero degli edifici. Questa situazione richiede, pertanto, un cambio di passo da parte del nostro Comune in termini di realizzazione del percorso di innovazione organizzativa che ben si inserisce in un contesto generale di transizione al digitale che trasformerà il Comune di Perugia in una vera e propria Smart city completamente digitale”.

Il progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizia, aggiunge Palazzo dei Priori, consentirà, quando completato, "di raggiungere molteplici obiettivi. Tra gli altri: disporre di un archivio globale digitalizzato delle pratiche edilizie, con conseguente facilitazione e semplificazione dei procedimenti non solo per gli operatori della pubblica amministrazione, ma anche per i liberi professionisti ed i cittadini; conseguire un vantaggio sotto l’aspetto della conservazione e custodia del materiale archivistico cartaceo; provvedere, nella fase di predisposizione delle pratiche per la digitalizzazione, ad un controllo e riordino del materiale stesso".