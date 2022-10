Città della Pieve, nuove nomine del sindaco: l'assessore al Commercio e il vicesindaco

Daniela D'Alessandro è il nuovo assessore al Commercio e Attività Produttive, Turismo e Strutture Ricettive di Città della Pieve.

A nominarla il sindaco Fausto Risini.

Daniela D'Alessandro, Commercialista e Tributarista “è molto nota e stimata nel pievese anche per il suo costante impegno nel mondo dell'associazionismo locale” informa l’Amministrazione comunale.

"Siamo molto felici e soddisfatti per Città della Pieve – commenta il Sindaco Risini -. La nomina di Daniela è una scelta condivisa dall'intera squadra di governo, perfetta per realizzare il programma elettorale con cui i cittadini ci hanno eletto e per raccogliere le importanti sfide del futuro che ci attendono. Siamo certi che saprà adempiere al meglio il suo incarico, che richiede soprattutto la capacità di coinvolgere e fare da collante nel tessuto economico-commerciale della città, comprendendone il ruolo strategico per promuovere lo sviluppo del territorio. Tessuto che lei già conosce molto bene e con cui collabora da sempre per motivi e meriti professionali".

Un benvenuto tra i banchi del Consiglio Comunale, per surroga della consigliera dimissionaria Lucia Fatichenti, viene poi rivolto a Berta Balaguera, titolare di uno studio di fisioterapia e riabilitazione a Moiano, da sempre impegnata a collaborare con Enti pubblici e privati nel settore della medicina della salute e dello sport.

Il sindaco ha inoltre nominato vicesindaca Michela Nocentini, già Assessora ai Servizi Sociali e Scuola.