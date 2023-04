INVIATO CITTADINO Il cedro del Libano alla Pesa richiede un pronto intervento ‘sanitario’

Il cedro del Libano alla Pesa richiede un pronto intervento ‘sanitario’. La ringhiera lo ferisce incidendone il ramo. Bene le opere provvisionali di sostegno, ma è tempo di iniziare la terapia.

Lo abbiamo già segnalato come emergenza. A doverosa tutela di un albero monumentale, censito anche a livello nazionale.

Tanto che è venuto un esperto di rango statale a verificare la gravità della situazione e a decidere per il da farsi.

(foto Sandro Allegrini)

Intanto, le due torri di tubi svolgono la funzione di sostegno, ma si tratta di un’opera provvisoria e da eliminare al più presto. Non solo in previsione della riapertura della scuola primaria Ciabatti dall’anno scolastico 2023-24, ma da subito.

Infatti, il nastro da cantiere che delimitava la zona è stato strappato. E si vedono già i bambini del quartiere inerpicarsi su quei tubi. Coi prevedibili rischi.

Ci siamo arrampicati anche noi (qualche decennio fa, avevamo i calzoni corti!) sul cedro che offriva un invito accessibilissimo. Prima che venisse realizzata l’aiuola di riguardo, manutenuta da Marisa Rosi e delimitata dalla ringhiera realizzata da Franco Rossi.

Ora (come risulta dagli scatti in pagina) non solo è fortemente inclinato il ramo proteso verso via Brunamonti (quello sostenuto dalle due torri metalliche), ma preoccupa l’altro che gravita sul piazzale a valle della scuola, verso via del Geranio e via Enrico dal Pozzo.

Su questo versante, la ringhiera era stata realizzata con uno smanco arrotondato, in modo da assecondarne la forma. Senza però contatto fisico. Il supporto arrotondato è metallico, in lamiera di alto spessore. C’è chi dice che dovrebbe essere realizzato in legno.

La foto in pagina documenta la disgraziata circostanza che quel ferro è entrato per qualche centimetro nel corpo vivo della pianta. Facendone temere l’ammaloramento per effetto di germi e parassiti che potrebbero penetrare al suo interno contaminandola.

Che fare? Si parla di cerchiatura con metalli come il titanio (leggero, ma robusto) e di tiranti. Che però non possono essere collegati alla pianta medesima: altrimenti si sommerebbe problema a problema. I tiranti – si dice – dovranno essere collegati a un totem metallico piazzato in prossimità, senza gravare ulteriormente su una pianta di per sé compromessa. Dovrà trattarsi di una struttura progettata, e realizzata, ad hoc.

Dunque, non c’è tempo da perdere. Occorre agire tempestivamente per salvare il grande vecchio.

Poscritto toponomastico. E sarebbe anche ora di dare un nome ufficiale a questa piazza. Gli abitanti del rione hanno proposto il nome di Raffaele Rossi. Grande perugino. Grande uomo. Colui che, come il cedro, “voleva scalare il cielo”.