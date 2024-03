La Tirreno-Adriatico passa in Umbria, Castiglione del Lago chiude le scuole e le strade: l'ordinanza

La Tirreno-Adriatico passa in Umbria, Castiglione del Lago chiude le scuole. "Mercoledì 6 marzo - si legge in un post del Comune su Facebook - il territorio di Castiglione del Lago sarà interessato dal passaggio della terza tappa della corsa ciclistica, Volterra-Gualdo Tadino".

L'evento, prosegue Comune, "ha richiesto la chiusura totale delle strade interessate dalla corsa almeno mezz'ora prima del passaggio dei corridori, in un arco di tempo che si ipotizza dalle 12 alle 14. Nello specifico sono coinvolte le strade da Pozzuolo verso Castiglione del Lago, passando per via Bruno Buozzi, Piazza Aeronautica, via Roma, Località Lacaioli e Via Romea".

E ancora "Valutato che lungo il percorso della gara sono ubicate alcune scuole di diversi ordini e grado e che pertanto studenti, genitori e insegnanti si troverebbero in difficoltà all’uscita dei plessi scolastici, il sindaco Matteo Burico ha emanato un’ordinanza di chiusura dei seguenti plessi scolastici: Primaria di Castiglione del Lago; Primaria di Pozzuolo Umbro; Secondaria di I grado di Castiglione del Lago; Secondaria di I grado di Pozzuolo Umbro; Secondarie di II grado di Castiglione del Lago".