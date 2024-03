Camion bruciato e abbandonato sul ciglio della strada, cittadini chiedono la rimozione

La carcassa di un camion andato distrutto dalle fiamme giace abbandonata da molte settimane in via Aldo Manna, a Sant’Andrea delle Fratte.

Andato a fuoco oltre un mese fa, non è stato rimosso da nessuno, nonostante le tante segnalazioni ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale del Comune di Perugia.

Oltre allo spegnimento e ad un controllo, i Vigili del fuoco non possono fare nulla, in quanto la rimozione non spetta a loro visto che non c’è intralcio alla circolazione.

La carcassa, però, rimane lì, suscitando la preoccupazione di chi in quella zona lavora o vive, visto che ci si trova di fronte a un potenziale rischio di inquinamento.

La rimozione dovrebbe essere fatta dal proprietario del mezzo o dall’intestatario, se una società o ditta.