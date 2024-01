Comune di Perugia e Rugby: la questione del campo di Pian di Massiano

A Pian di Massiano sorge l’unico campo di Rugby della città di Perugia. Tale campo è stato al centro dell’interrogazione, in sede di consiglio comunale, da parte dei consiglieri del Pd Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini che hanno chiesto se la convenzione tra il Comune e la Rugby Perugia SSDRL sia rispettata, in particolare per quanto riguarda la quota di orario riservata ad altre realtà sportive e il principio del massimo utilizzo dell'impianto.

L'assessore Clara Pastorelli ha risposto che gli uffici hanno avviato delle verifiche e che si sta cercando una soluzione condivisa per garantire lo svolgimento dell'attività sportiva a tutti i soggetti interessati.

L’interrogazione riporta inoltre anche le criticità segnalate dopo una serie di iniziative portate avanti in città, dalla Rugby Perugia Junior ASD che, insieme alla SSDRL Rugby Perugia, ha da sempre utilizzato il campo. Segnalazioni che, per gli istanti, dovrebbero essere tenute in debito conto “per salvaguardare l’impegno e il lavoro di due importanti società sportive presenti nel nostro territorio e per garantire a entrambe i necessari spazi per svolgere l’attività sportiva per i propri tesserati”.

L’assessore Pastorelli ha spiegato che l’elevata conflittualità registrata in questi anni da parte delle due principali società sportive rugbystiche rende la situazione ai limiti della sostenibilità, rischiando di compromettere ciò che l’Amministrazione auspica, ossia garantire a tutte le realtà del territorio un adeguato sostegno con il fine di promuovere la disciplina sportiva.