A Bosco la ludoteca Fantabosco diventa anche... cartoleria: un punto di riferimento per bambini e famiglie del posto

Non solo ludoteca, ma un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie di Bosco: nella frazione perugina, infatti, la Ludoteca il Fantabosco ha inaugurato un nuovo servizio pensato per i più piccoli: Carmela, la titolare insieme a Sara una sua valida e giovane collaboratrice, hanno aperto nei giorni scorsi una cartoleria, riprendendo sempre il nome e il tema del Fantabosco. L idea è nata per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini che già si rivolgono alla ludoteca per feste di compleanno, servizio baby sitting e aiuto compiti. Un punto vendita che rientra nei beni essenziali con tutti gli articoli per la scuola e con un attenzione particolare ai prodotti eco sostenibili. Inoltre vi si possono trovare molte idee regalo, una linea di giochi in legno e giochi educativi che seguono la filosofia Montessori.