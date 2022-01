Bambini e anziani, al via nelle farmacie AFAS la campagna di solidarietà “Anni verdi e anni d’argento: prendiamoci cura di loro”

E' stata presentata oggi a Perugia la nuova campagna “Anni verdi e anni d’argento: prendiamoci cura di loro” voluta da Afas e Caritas di Perugia - Città della Pieve per contribuire, con un gesto concreto di solidarietà, alla raccolta di prodotti per la cura dei bambini e degli anziani da destinare a chi ne ha più bisogno.

La presentazione è avvenuta presso la Afas n.5 di Madonna Alta alla presenza di Antonio D'Acunto, presidente di Afas, Raimondo Cerquiglini, direttore Generale di Afas, Don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e Carlo Piersanti, referente volontari Caritas diocesana.

Obiettivo dell'iniziativa è quella di fornire prodotti per la cura dei bambini e degli anziani a chi ne ha particolarmente bisogno, attraverso la donazione di questi presidi che possono essere acquistati in autonomia dai cittadini all’interno delle 14 farmacie AFAS e nella nuova Parafarmacia Sanitaria Ortopedica AFAS Apogeo.

Il perché dell'iniziativa

È infatti proprio dal desiderio di rispondere attivamente al bisogno di assistenza da parte delle fasce più fragili della popolazione che abitano nel nostro territorio che nasce questa iniziativa di AFAS e Caritas Diocesana di Perugia - Città della Pieve che sarà attiva dal 1° febbraio 2022. Dal 1 febbraio sarà possibile acquistare e donare i prodotti che si troveranno in evidenza all’interno delle farmacie e Parafarmacia Sanitaria Apogeo.

Prendersi cura delle persone: dare un contributo concreto, come rientra nella vocazione di farmacia sociale, non più solo luogo di distribuzione del farmaco e di consulenza e informazione sanitaria agli utenti, ma anche punto di riferimento e di ascolto per la popolazione.

«Il nostro ruolo sociale - spiega Antonio D'Acunto, presidente di Afas - si concretizza anche con questa campagna, al via dopo la conclusione di un’altra importante campagna dedicata ai giocattoli. Anche in questo caso Caritas sarà al fianco di Afas, ma la scelta è stata quella di destinare i prodotti raccolti anche ad altri partner dislocati sul territorio, in modo da essere il più capillari possibili, rispondendo alle esigenze dei più bisognosi a 360° gradi. I bambini e gli anziani sono le due facce della stessa medaglia, ugualmente fragili, e lo spirito della campagna è proprio quello di dare voce ai bisogni di chi non sempre ha voce».

«Oggi più che mai viviamo un’epoca dove siamo chiamati a prenderci cura dell’altro, - dice Raimondo Cerquiglini, direttore generale di Afas - quell’altro che non viene solamente da lontano, ma che abita nella porta accanto e che troppo spesso non ne conosciamo il disagio. La crisi economica prima, aggravata dalla pandemia ora, stanno portando sempre più famiglie e persone a privarsi di beni essenziali per la cura della propria salute e della crescita dei bambini. Afas, attraverso le sue campagne sociali, vuol essere quell’opportunità per realizzare, unitamente alla Caritas di Perugia – Città della Pieve, indispensabile osservatorio delle povertà, quella rete di solidarietà dove si realizza la reciprocità benefica del donare e del ricevere».

«Un grandissimo grazie ad Afas - il commento di Don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana - per questa nuova campagna che ci vede insieme, ancora una volta, a sostegno degli ultimi. Un circolo virtuoso, una bellissima esperienza di rete, che sta portando tanti frutti di bene. Prendersi cura delle due età più fragili, bambini e anziani, in questo momento storico così delicato e complesso assumono un valore particolarmente significativo; sono sicuro che la campagna "Anni verdi e anni d'argento: prendiamoci cura di loro" sarà l’ennesima occasione che vedrà in campo donatori e volontari in una gara di solidarietà dove l’unico premio è, e sarà, il sostegno alla fragilità e alla vulnerabilità».

Come aderire alla campagna “Anni verdi e anni d’argento: prendiamoci cura di loro”

Per partecipare all’iniziativa basterà recarsi in una delle 14 sedi AFAS - comprese quindi anche le farmacie comunali di Magione, Todi e Città della Pieve - o nella nuova Parafarmacia Sanitaria Ortopedica AFAS Apogeo e acquistare uno o più prodotti, disponibili in varie fasce di prezzo (omogeneizzati, pastine e creme, detersione, pannolini, accessori - tettarelle, succhietti e biberon, latte tipo 1 e 2, giochi, integratori specifici 50+, alimenti per disfagia, assorbenza per adulti, detersione e prodotti anti decubito, prodotti per dentiere, bastoni - deambulatori presso la Parafarmacia Sanitaria Ortopedica Apogeo) da destinare alla campagna.