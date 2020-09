Impossibile rateizzare il costo dell'abbonamento, consiglieri comunali contro Busitalia

Tutti i consiglieri comunali di Perugia hanno votato a favore della mozione che chiede "maggiore attenzione di Busitalia per il servizio rivolto ai cittadini" dopo le proteste di alcuni utenti che non hanno potuto rateizzare la spesa dell'abbonamento al trasporto pubblico.ù

I consiglieri Vignaroli, Casaioli, Puletti, Rampichini e Volpi hanno presentato un atto che pone l’accento "sull’importanza di aver un trasporto pubblico urbano efficiente onde disincentivare l’utilizzo del mezzo privato" e sul fatto che a causa della quarantena per il Covid "molti utenti non hanno potuto utilizzare l’abbonamento pagato per l’utilizzo" dei mezzi pubblici.

Molti cittadini hanno segnalato che in questi giorni Busitalia, "all’atto di una nuova sottoscrizione, ha richiesto il pagamento contestuale dell’intero importo annuale dell’abbonamento, manifestando l’impossibilità a dilazionarlo in più rate, come si poteva fare negli anni precedenti, adducendo quale motivazione i rimborsi tramite voucher, senza nessun avviso preventivo all’utenza".

Una pretesa che è in aperto contrasto "con la misura del rimborso, che va nella giusta direzione del sostegno ai cittadini per favorire la ripresa post-emergenziale, ma che viene così vanificata".

Da qui la richiesta di "interloquire con Busitalia affinché in futuro non si ripeta un atteggiamento negativo come è avvenuto con la rateizzazione per il pagamento degli abbonamenti (fortunatamente problema superato) e più in generale affinché eventuali politiche aziendali sul Tpl non siano penalizzanti per l’utenza, soprattutto dal punto di vista economico in questo periodo di forte difficoltà".