Red Zone all'asta, prezzo base di 150mila euro: ennesimo tentativo di vendita per l'ex discoteca

Red Zone di nuovo all'asta. È in programma infatti il 5 novembre l'ennesimo tentativo di vendita a prezzo ribassato per il complesso di cui fa parte la celebre ex discoteca perugina di Casa Del Diavolo, all'asta in lotto unico presso il tribunale di Pordenone.

Potrebbero bastare i 150mila euro del prezzo base a un eventuale offerente (di 3mila euro l'aumento minimo in caso di pluralità di offerenti) per acquistare un'area che i residenti del posto, dopo tanta attesa (sarà il dodicesimo esperimento d'asta, il decimo a lotto singolo), sperano possa finalmente essere riqualificata.