Nuovi lavori "urgenti e indifferibili" sulla rete idrica di Assisi, niente acqua per ore. Ecco le zone e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 21 del 09 ottobre alle 6 del 10 ottobre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti frazioni: Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo, Via del Sacro Tugurio e vie limitrofe".