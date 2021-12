INVIATO CITTADINO Perugia, spunta un totem tra l'Arco Etrusco e la chiesa dei padri Silvestrini

Artistico totem fra Arco Etrusco e chiesa dei padri Silvestrini. In fondo alla piaggia di San Fortunato, ai piedi del discesone di via Bartolo, ha fatto la propria comparsa un’interessante opera d’arte.

È stata realizzata in polistirolo ed è ancorata a una base in graniglia di sassolini e cemento bianco.

Sta suscitando una certa curiosità, tanto che non sono pochi i perugini e gli ospiti che si avvicinano, toccano quella materia, si incuriosiscono.

L’opera si chiama “Esercizi Ludici” ed è stata realizzata da Gabriel Carucci su polistirolo colorato in acrilico. Le geometrie e i colori sobri conferiscono al lavoro una facies di garbo e creatività. Complimenti.