L'Istituto Serafico di Assisi lancia un podcast: protagonisti i giovani ospiti per un percorso di riabilitazione e socialità

Aiutati da operatori e professionisti radiofonici, i ragazzi del Serafico vanno in onda con ColoRadio, un podcast per valicare le barriere della disabilità

L'Istituto Serafico di Assisi avrà un podcast tutto suo. Nell'era del boom dei podcast, ascoltati nell'ultimo anno da oltre 12 milioni di persone in Italia, anche il Serafico ne avrà uno tutto suo, sicuramente più speciale degli altri: protagonisti saranno infatti proprio i ragazzi dell'Istituto.

Si chiama coloRadio, uno spazio dove le diversità scompaiono, i limiti si annullano e le personalità emergono, valicando le barriere della disabilità. Il ricco programma fatto di musica, notizie, riflessioni, curiosità e rubriche tematiche sarà disponibile online a partire dall'11 marzo su https://www.spreaker.com/user/coloradio.serafico

Un modo di prendesi cura dei fragili

Per prendersi cura dei più fragili con quella sintesi fra eccellenza nella cura, relazione e rispetto per la persona, gli esperti del l'Istituto Serafico cercano di trasformare un percorso riabilitativo in un percorso di vita piena: con questo obiettivo nasce ColoRadio, il podcast radiofonico che vedrà come protagonisti i ragazzi dell'Istituto.

Un prezioso strumento educativo, riabilitativo e creativo utilizzato per facilitare la conoscenza ed il confronto relazionale. Attraverso la formula coinvolgente e partecipativa del laboratorio radiofonico e la forza inclusiva della musica, si promuoverà il benessere psicofisico e sociale della persona, con una particolare attenzione a valorizzare le singole personalità e l'autenticità espressiva.

L'11 marzo prenderà il via questa nuova e straordinaria avventura, che permetterà ai ragazzi del Serafico di farsi conoscere e contemporaneamente vivere nuove emozionanti esperienze insieme a tanti ospiti. Saranno infatti loro gli speaker d'eccezione che, sotta la guida di operatori e professionisti radiofonici, coloreranno le giornate degli ascoltatori con un ricco programma settimanale, fatto di musica, notizie, curiosità e rubriche tematiche. Tutti potranno ascoltare online il podcast coloRadio su https://www.spreaker.com/user/coloradio.serafico

"ColoRadio rappresenta una nuova finestra sul mondo che abbiamo voluto aprire per i ragazzi di cui ci prendiamo cura ogni giorno. È una nuova via per renderli protagonisti, per dar voce alle loro emozioni e ai loro interessi. In questo momento di pandemia il podcast radiofonico del Serafico diventa ancora più importante perché è un ponte verso l'esterno, una porta aperta sull'Istituto che consente a tutti di continuare a vivere la nostra quotidianità. Accanto alla voce dei ragazzi avremo modo di ascoltare quella delle persone che lavorano per loro. Una testimonianza importante per tutti, che esprime il nostro modo di intendere il prendersi cura in una relazione che consente un continuo scambio di emozioni e vissuti – dichiara Francesca Di Maolo, Presidente dell'Istituto Serafico - ColoRadio sarà l'occasione per ascoltare il mondo attraverso gli occhi e il cuore di chi lo sa amare fino in fondo. I nostri ragazzi hanno forse dei limiti fisici e sensoriali, ma sono aperti alla vita sempre e in ogni circostanza. Sono certa che l'ascolto di questo podcast sarà terapeutico per tanti e ci aiuterà ad abbattere le numerose barriere che costruiamo verso l'altro e nella vita di tutti giorni”.

Con il costante supporto degli educatori Stefano Tufo e Fabrizio Benincampi e il supporto tecnico di Francesca Quaglietti, speaker professionista di Radio Subasio, i ragazzi del Serafico sono riusciti a produrre dei veri e propri prodotti di audio entertainment, che potranno essere condivisi ed ascoltati ben al di là dei confini dell'Istituto, permettendo alle famiglie di sentire più vicini i propri figli, in un momento storico che ci impone di stare distanti per tutelare la salute di tutti, in particolare delle persone più fragili.