Around Perugia, sei itinerari per scoprire il territorio pedalando

Entra nel vivo della fase esecutiva il progetto Around Perugia. Che ha come primo obiettivo quello di raggiungere un target di turisti e appassionati del mondo della bicicletta, suggerendo loro una visita del capoluogo umbro, con la possibilità di scoprire il suo vasto territorio e ammirarne alcune peculiarità, che non sempre in passato sono state oggetto di una promozione mirata. In una seconda fase, invece, l’orizzonte sarà ampliato anche agli appassionati del trekking, per attivare un vero e proprio itinerario “greenway”.

In questi ultimi mesi sono stati quindi mappati sei itinerari denominati “Dolci Colline”, fruibili con bike ed e-bike ed individuati i relativi punti di partenza, sosta e arrivo. I percorsi prevedono anche delle utili combinazioni per favorirne l’utilizzo da parte dei vari target di utenti.

Un tratto caratteristico di questi percorsi è rappresentato dalle piazzole di sosta, dove verranno allestite delle apposite stazioni nelle quali sarà possibile collocare la propria bicicletta, approvvigionarsi di acqua potabile e consultare dei totem digitali.

La mappatura dei percorsi sarà quindi riversata nell’applicazione cittadina “Perugia InApp”, per iOS e Android, al fine di favorirne una comoda fruibilità. I sei itinerari tracciati raggiungono i 300 chilometri complessivi, frutto di un intenso lavoro di scouting condotto in collaborazione con l’associazione Fiab Perugia Pedala, l'asd Centro rematori Passignano e la Int. Geo. Mod. srl, che li ha digitalizzati e predisposti per il caricamento in app..

Il progetto Around Perugia è composto infatti da un ampio partenariato di soggetti eterogenei ma uniti dalla medesima volontà di attivare sinergie di promozione per il territorio: aziende agricole e loro associazioni (Strada del Vino Colli del Trasimeno, in particolare), che potranno valorizzare i propri prodotti durante le degustazioni previste ma che, più in generale, potranno beneficiare dell’attivazione di itinerari e pacchetti turistici in area rurale; le Pro loco che animeranno il territorio rurale intorno al capoluogo perugino, associazioni e imprese che contribuiranno all’attivazione di manifestazioni di turismo lento in bici, come l’associazione di FIAB – Perugia Pedala, o con auto d’epoca con Old Factory Garage, associazioni che promuovono eventi culturali (Fondazione Perugia 1416 e La Casa degli Artisti) e imprese che realizzano progetti di promozione e innovazione territoriale attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e digitali (Int. Geo. Mod. S.r.l. e Core Book Multimedia & Editoria).

L’agenzia Sedicieventi si è invece occupata di creare il brand e l’immagine coordinata di Around Perugia e, in occasione dell’edizione autunnale di Eurochocolate (14/23 ottobre 2022), promuoverà con l’evento “Eurochocolate – Felici in un Secondo”, in collaborazione con Grifo Bike, la prima edizione della Chocogravel che si svolgerà il prossimo 22 ottobre, lungo uno dei percorsi “Dolci Colline”. La bicicletta gravel, che ben si presta ad affrontare questi percorsi, in parte sterrati, rappresenta una scelta sempre più ambita dagli amanti delle due ruote, anche grazie all’organizzazione di numerosi eventi agonistici - e non agonistici - che popolano l’offerta turistica di tutto il territorio.

Around Perugia sarà presente all’interno dei padiglioni di Umbriafiere, in occasione della dolce kermesse, all’interno dei quali sarà riservato uno spazio di promozione e comunicazione con un particolare focus sulla Chocogravel.