Perugia: approvato il progetto Yau per il benessere dei giovani

Il Comune di Perugia ha approvato il protocollo per il progetto “Yau, Young Angles Umbria”, un’iniziativa che mira a promuovere la salute e il benessere dei giovani e degli adolescenti, contrastando il fenomeno del gioco d’azzardo.

Il progetto, che prevede attività di comunicazione, informazione e ascolto sui rischi legati al gioco, sarà coordinato dal Centro Servizi Giovani del Comune, che da anni offre servizi e spazi innovativi ai ragazzi della città.

Il vice sindaco Gianluca Tuteri ha sottolineato come il progetto si inserisca in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale per sostenere i giovani, attraverso altre iniziative come Ottavo Segno, Strains-Ad, Switch-on e App school-ragazzi in rete. Tuteri ha anche evidenziato l’importanza della collaborazione con la Regione e con altri enti per creare una rete interistituzionale a favore del benessere dei giovani. Il protocollo verrà sottoscritto nelle prossime settimane.

Spiega il vice sindaco: “Noi crediamo che i ragazzi e le ragazze debbano sempre più essere messi al centro dell’azione politica, tramite progetti condivisi e creati dai giovani e non calati dall’alto. Ma per ottenere risultati virtuosi occorre unire le forze e costituire una rete interistituzionale che sia in grado di fornire strumenti e risposte: ecco perché accogliamo con favore il protocollo con la Regione, che si aggiunge a quelli in vigore con Asl e altri enti, per favorire il benessere degli adolescenti e dei giovani in generale”.

E ancora: “Sono particolarmente contento del fatto che, in questo caso, il progetto sarà coordinato dal nostro centro servizi giovani, struttura di eccellenza del Comune di Perugia che da anni è punto di riferimento per ragazzi e ragazze nonché presidio di socialità nell’area dell’Ottagono” conclude Tuteri.