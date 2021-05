Progetti nelle scuole e sensibilizzazione dei cittadini, il comune di Gualdo Cattaneo diventa plastic free

Il territorio comuanle di Gualdo Cattaneo diventa plastic free grazie al protocollo d’intesa per mettere in campo tante iniziative volte alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso firmato tra il Comune di Gualdo Cattaneo e l’associazione Plastic free onlus, con il bene placito della Vus.

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale attraverso l’informazione e la sensibilizzazione di quante più persone possibili sulla pericolosità della plastica.

Tante le proposte presentate per un “Comune Plastic Free”, verranno infatti organizzati appuntamenti di raccolta di plastica e spazzatura nel comune, oggi l’associazione Plastic free onlus attraverso le raccolte è riuscita a togliere dall’ambiente circa 562 mila chilogrammi di plastica; il progetto scuole che coinvolgerà le varie classi delle scuole con programmi formativi e azioni pratiche per percepire l’importanza del benessere del pianeta attraverso la formazione agli studenti e creare con loro tante iniziative a partire dalla donazione di depuratori d’acqua così da permettere ad ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia di acqua pura, evitando l’acquisto bottigliette in plastica.