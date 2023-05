Al via l'edizione 2023 della Coppa della Perugina

Non solo auto d’epoca, che comunque sono le protagoniste dell’evento, ma una vera e propria kermesse che coinvolgerà sia la città di Perugia ma anche tutto il territorio circostante per sconfinare anche in Toscana, aggiungendo anche un intermezzo dedicato alla cultura e all’arte. L’edizione 2023 della rievocazione storica della Coppa, articolata quest’anno su quattro giornate, è stata presentata ufficialmente in una conferenza stampa alla sala rossa del comune di Perugia dove il Presidente del Camep, il club organizzatore, Ugo Amodeo, ha posto l’accento non solo sul valore rievocativo di una gara automobilistica ideata da Giovanni Buitoni nel 1924, ma anche sulla promozione del territorio e delle sue bellezze. La Coppa della Perugina prende il via giovedì 11 maggio dalla concessionaria Ferrari-Maserati di Ellera per una prima tappa che vedrà la carovana di oltre 100 auto d’epoca, provenienti dall’Italia e dall’estero, protagoniste di una grande parata sulla pista dell’autodromo di Magione.

Lo spettacolo giapponese Haganomo alla sala dei Notari

A seguire, nel pomeriggio di giovedì, alle ore 18, il corteo delle auto si dirigerà nel centro storico di Perugia per assistere ad uno spettacolo teatrale giapponese nel Palazzo dei Priori, all’interno della Sala dei Notari: Hagaromo, lo spettacolo tradizionale giapponese. Questa iniziativa è nata grazie alla coincidente mostra di scultura dell’artista giapponese Hirosama Tayga Abe, ospitata nella Sala Cannoniera della Rocca Paolina per l’intero mese di maggio.

Venerdi 12 maggio, gli equipaggi si dirigeranno prima alla Tenuta Lamborghini a Panicarola, successivamente attraverseranno Paciano e Castiglion del Lago per poi confluire a Cortona. Visita culturale della città e poi il pranzo. Nel pomeriggio gli equipaggi si sposteranno a Ellera, al Quasar Village dove li attende una prova di abilità. Dopo la presentazione delle auto si dirigeranno per una visita alle Cantine Cucinelli e a seguire in azienda per la cena.

Sabato 13 maggio la mattina il corteo delle auto si dirigerà a San Sepolcro con tappa intermedia al Castello di Solfagnano per una breve visita. San Sepolcro accoglierà i partecipanti per una visita della città e a seguire il pranzo. Nel pomeriggio sarà il turno del centro storico di Perugia per la sfilata delle auto dalle 17,30. Come tradizione gli studenti del Liceo Artistico B. di Betto indosseranno dei vestiti d’epoca precedentemente realizzati con le loro sapienti mani contribuendo a creare l’atmosfera dei magnifici anni venti.

Domenica 14 maggio la mattina ritrovo presso Nestlè Perugina per visita del Museo storico e Scuola del Cioccolato. Dopo la Rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina le auto torneranno in centro, ma questa volta a Piazza San Francesco al Prato, dove avranno l’opportunità di visitare l’Accademia delle belle arti e celebrare sempre al suo interno le premiazioni. In chiusura pranzo all’interno del Chiostro dell’Accademia. (www.coppadellaperugina.com – info@coppadellaperugina.com)