Decollato regolarmente dall'aeroporto San Francesco il nuovo volo per Palermo

Il volo per Palermo è partito regolarmente oggi, poco prima delle 12 come previsto dall'aeroporto dell'Umbria San Francesco d'Assisi, con 70 passeggeri prenotati, con arrivo in Sicilia previsto poco prima delle 14.

L'orario invernale vede in operativo questo volo del martedì fino al 5 gennaio; poi solo il 9 gennaio, spostato al sabato, per riprendere il 6 febbraio fino al 26 marzo.

Oggi la nebbia non ha interessato la zona dello scalo umbro e quindi il volo è stato regolare.

Ieri invece, a causa proprio della nebbia a terra con visibilità ridotta sotto i 200 metri, i voli dal San Francesco (Lamezia Terme, Cagliari, il Catania e il Trapani) sono stati dirottati su Ancona, con qualche disagio e ritardo per i passeggeri, che comunque sono stati tutti riprotetti dalle compagnie, come dispongono le norme.

