Aspettando la Coppa della Perugina, un evento per mantenere viva la tradizione

Il 2020 è stato orfano di una delle manifestazioni per auto d’epoca più importanti d’Italia, la rievocazione storica della Coppa della Perugina, ma il Camep, Club Auto e Moto d’Epoca Perugino, ha voluto comunque dare vita ad un evento radunando a Perugia 40 vetture d’epoca per dar vita alla manifestazione “Aspettando la Coppa della Perugina”, con l’intento di mantenere viva la tradizione di questa rievocazione e gettare le basi per l’edizione del 2021. Punto d’incontro dei partecipanti, giunti da tutta Italia, è stata la Posta del Donnini, un’elegante residenza alle porte della città che è stata la base logistica di una due giorni. che ha radunato non solo gli equipaggi delle auto storiche ma anche tutti i partner e gli sponsor che da sempre accompagnano la rievocazione, ma anche le istituzioni cittadine rappresentate in questa occasione dall’assessore allo sport Clara Pastorelli che ha riconfermato l'attenzione e l'impegno dell'amministrazione cittadina per la prossima edizione della Coppa, prevista per Maggio 2021. Ovviamente in questa occasione non è mancata la consueta fase agonistica con una prova cronometrata di abilità e precisione dove si è imposto l’esperto perugino Alvaro Cicoria, che dopo il successo della combinata Car& Golf ha portato ancora una volta sul primo gradino del podio la sua Austin Haley del 1960. L’attività del Camep comunque non si ferma qui, e proseguirà il prossimo 11 ottobre con la rievocazione motociclisica del circuito del Trasimeno a cui seguirà domenica 18 ottobre la terza edizione del Trofeo Lungarotti.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery