Emergenza Covid-19: tutte le iniziative di solidarietà per anziani e persone fragili tra spesa, farmaci a domicilio e psicologo

In queste settimane in cui la popolazione è costretta a rimanere in casa per contrastare l'emergenza Covid-19 e contenere il contagio, ci sono alcune categorie di persone che sono particolarmente in difficoltà, tra queste gli anzani.

Per la popolazione over 65, che spesso vive sola in case anche lontane dalla città, ci sono vari servizi attivati nei diversi comuni che vengono in soccorso alle esigenze primarie: spesa, farmaci e anche conforto psicologico. Ecco una guida dei servizi disponibili, comune per comune.

Consegna spesa e farmaci a domicilio

Servizio "Spesa a casa" (per over 75) organizzato dal Comune di Perugia: telefono 800035880

Consegna farmaci a domicilio Croce Rossa Italiana 800065510

Consegna farmaci a domicilio Federfarma 800189521

Consegna farmaci a domicilio Afas 349 7591718

Protezione Civile Spello: 334 605 0102

Centro Operativo Comunale Città di Castello: tel 0758520744 o 0759002686

Protezione Civile Città di Castello: tel 0759002686



Centro Operativo Comunale Bevagna: tel 0742/360848

Protezione Civile Monte Cucco: 3351251250

Inoltre su Facebook sono sorti alcuni gruppi spontanei che segnalano quelle attività commerciali che, pur dovendo rimanere chiuse a causa delle norme anti contagio, hanno preso a effettuare la consegna a domicilio delle loro merci.

Tra questi segnaliamo "Restiamo a casa, la spesa viene da noi" e il Gruppo "Chi mi porta la spesa a casa?" attivo per il comune di Corciano.

In alcuni casi sono gli stessi Comuni (come quello di Gualdo Tadino) a segnalare su Facebook l'elenco delle attività commerciali che stanno lavorando ma con consegna dei beni a domicilio.

Sostegno psicologico

Nella situazione di emergenza e isolamento in corso, anche il sostegno psicologico è un fattore fondamentale. Per gli studenti fuori sede rimasti a Perugia per le norme anti contagio, l'Uinversità degli Studi ha attivato un servizio di consulenza psicologica dedicato.

Anche gli adolescenti, normalmente sicuri di sé, in questo momento rientrano nelle categorie più fragili: ecco che gli psicologi della Usl Umbria 1 sono disponibili per chat, via Telegram da questo link.

Al numero 349 1693230, il Comune di Umbertide ha messo a disposizione gratuita, per tutti i cittadini, la consulenza psicologica del dott. Federico de Salvo.

A Todi l'Istituto Ciuffelli-Einaudi ha esteso i servizi del suo già attivi sportello psicologico per l'emergenza in concrso: i ragazzi si devono rivolgere alla mail federico.pettinari@tin.it



Per segnalare altre iniziative scriveteci

Chi fosse a conoscenza di altre iniziative di solidarietà in favore di persone sole, anziane o in condizioni di bisogno, può segnalarle alla nostra Redazione ai seguenti indirizzi: perugiatoday@citynews.it; nicola.bossi@citynews.it

