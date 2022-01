Volley Superlega, Milano-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Torna a calcare i taraflex della Superlega la Sir Safety Conad Perugia.

Partono nel primo pomeriggio di oggi i Block Devils alla volta di Milano per affrontare domenica i padroni di casa dell’Allianz per la sesta giornata di ritorno di campionato.

Prima contro quinta e certamente sfida più interessante di giornata quella di scena all’Allianz Cloud. Match che segna anche il ritorno di Perugia in Superlega quasi un mese dopo l’ultimo incontro di campionato disputato (a Trento lo scorso 2 gennaio).

“Torniamo a giocare una partita di campionato dopo tanto tempo. Siamo ormai abituati agli spostamenti, ad adeguarci ai cambi di programma ed a giocare magari dopo dieci giorni di pausa. Abbiamo qualche acciacco come tutte le squadre, ma i ragazzi sono pronti, si sono allenati bene, hanno grande voglia di giocare e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Parla così alla vigilia il tecnico bianconero Nikola Grbic. Che prosegue entrando nel dettaglio della partita.

“Scordiamoci la gara d’andata perché ci aspetta una battaglia contro una squadra tosta ed in un ottimo momento di forma come ha dimostrato nei quarti di Coppa Italia, vincendo e giocando molto bene a Civitanova, ed anche mercoledì vincendo a Monza. Milano è una squadra ben organizzata, che ovviamente ha dei punti deboli che però nasconde molto bene, noi dovremo giocare bene a pallavolo, non solo in side out, ma anche in fase break. E poi dovremo avere pazienza in attacco perché, contro una squadra che gioca molto bene in difesa come Milano, può succedere di farsi prendere dal nervosismo se la palla non cade subito, specialmente per degli attaccanti che invece sono abituati a farlo. Noi dovremo essere pazienti, mantenere la calma e la testa giusta quando loro faranno giocate importanti e pensare a fare le cose tecniche e tattiche che abbiamo preparato e che abbiamo allenato”.

