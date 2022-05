Volley serie B, la Rossi Ascensori chiude in bellezza con il 3-0 di Orte

Squadra in casa

Squadra in casa Orte

E' riuscita a trovare le motivazioni giuste la Rossi Ascensori Foligno che, benchè fosse già da tempo fuori dai playoff, non ha voluto sfigurare andando ad imporsi nettamente ad Orte con il punteggio di 3-0. Una vittoria, la terza consecutiva, netta e chiara, che significa quinto posto finale nella classifica del girone F. Un traguardo magari lontano dalle ambizioni di inizio anno ma raggiunto con una crescita costante che fa ben sperare per il futuro.

E' stato dunque un match a senso unico quello condotto dai biancoazzurri, che hanno sbrigato la pratica in poco più di un'ora, trascinati da un Cester ancora una volta superlativo e che si sono rivelati particolarmente incisivi a muro ed in attacco. Coach Grezio ha potuto dare spazio a tutta la rosa, che ha risposto dunque in maniera positiva.

Per i Falchetti ora è tempo di staccare meritatamente la spina: l'appuntamento è fissato per la prossima stagione, che sarà ancor più densa di aspettative rispetto a quella appena terminata.

TABELLINO

Giovanni Paolo I Orte 0 - 3 Rossi Ascensori Foligno

[20-25 / 16-25 / 20-25]

Giovanni Paolo I Orte (VT):

Troiani, Parisi, Campana, Coluccia (K), Facchini, Stella, Passini (L1), Fratini.

N.E. Parolisi (L2) Giordani, Scarponi, Grilli.

All. Luca Crocoli, Ass. Sandro Moscatelli

Inter Volley Foligno:

Piumi 2, Cester 28, Chadtchyn 5, Ingrosso 9, Merli 2, Di Marco 3, Di Renzo (K - L1), Rodella 3, Codato 2, Paolucci, Minelli, Mancini, Beddini (L2).

All. Fabrizio Grezio, Ass. Luca Berardi