Volley, apre la campagna abbonamenti della Sir Safety Conad Perugia: i prezzi

Apre la campagna abbonamenti della Sir Safety Conad Perugia. Da giovedì 30 settembre, a partire dalle ore 12:00 con l’inizio della prelazione per i vecchi abbonati della stagione 2019-2020 e per i possessori dei voucher, sarà possibile acquistare l’abbonamento stagionale per tutti gli incontri casalinghi dei Block Devils della stagione agonistica 2021-2022.



Unica la formula prevista dalla società bianconera per non perdersi neanche un punto dei ragazzi di Nikola Grbic. L’abbonamento Total dà diritto a tutte le partite casalinghe stagionali della Sir Safety Conad Perugia di SuperLega compresi i playoff, i quarti di finale di Coppa Italia e tutta la Champions League compresi i playoff. Per un massimo di ventisei gare.



• Punti vendita degli abbonamenti. Gli abbonamenti stagionali saranno in vendita solo online direttamente dal sito www.vivaticket.it.

• Prelazione vecchi abbonati e possessori dei voucher. Dal 30 settembre dalle ore 12:00 fino alla mezzanotte del 5 ottobre i vecchi abbonati della stagione 2019-2020 ed i possessori dei voucher godranno della prelazione per acquistare il loro abbonamento utilizzando il cod. accesso del vecchio abbonamento. Per i possessori del voucher, l’importo dello stesso potrà essere scalato direttamente al momento dell’acquisto.

• Vendita libera. A partire da mercoledì 6 ottobre alle ore 12:00 sarà aperta anche la vendita libera delle tessere sempre online su www.vivaticket.it. La vendita libera verrà sospesa alla mezzanotte di venerdì 8 ottobre e riprenderà da martedì 12 ottobre alle ore 12:00 per tutto il mese di ottobre.

• Prezzi degli abbonamenti Total stagione 2021-2022. Di seguito tutti i prezzi delle tessere

stagionali suddivise in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni:



TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 950,00

Ridotto (under 14): € 570,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 750,00

Ridotto (under 14): 450,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 615,00

Ridotto (under 14): € 369,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 575,00

Ridotto (under 14): € 345,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 500,00

Ridotto (under 14): € 300,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 460,00

Ridotto (under 14): € 276,00



- La Curva Block Devils e la Curva San Marco sono escluse dalla campagna abbonamenti in quanto riservate alla tifoseria organizzata dei Sirmaniaci.

- L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato.

- L’abbonato dà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato.

- In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

- Per poter accedere al palazzetto sono obbligatori il Green Pass e l’uso della mascherina che dovrà essere correttamente indossata durante tutta la permanenza all’interno del PalaBarton. La validità del Green Pass verrà controllata all’ingresso di ogni singola partita dagli addetti alla sicurezza.



- La società sottolinea come al momento non sia possibile dare un numero certo di abbonamenti disponibili per i tifosi non essendo ancora certa la capienza consentita al palazzetto.