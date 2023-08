Umbra DOC e sempre più matura: alla Lucky Wind Trevi torna Rachele Pioli

Continua il mercato della Lucky Wind Trevi in vista della stagione 2023-2024 che è quasi ai nastri di partenza. Ed uno degli ultimi tasselli del roster per affrontare la Serie B1 di volley femminile è un gradito ritorno. Sarà infatti Rachele Pioli uno degli elementi a disposizione di coach Camiolo nel prossimo campionato. Rachele, classe 2005, e umbra di nascita compie tutta la trafila delle giovanili con la casacca biancoazzura. Dopo due stagioni in Serie B1 con la Lucky Wind dal 2020 a 2022, il passaggio alla Teodora Ravenna dove nella scorsa annata ha avuto un ruolo da protagonista. Esperienza che sicuramente l’avrà vista crescere sia sotto l’aspetto tecnico che mentale. Nativa di Foligno, cresciuta nel settore giovanile della società trevana, pluricampionessa regionale umbra a livello giovanile, ha fatto parte della selezione regionale ed ha anche esperienza di stage con la nazionale.