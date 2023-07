Trevi, il primo acquisto 2023-2024 è un gradito ritorno: Aurora Di Arcangelo

Saranno le mani e la regia di Aurora Di Arcangelo il primo innesto della Lucky Wind Trevi per la stagione sportiva 2023/2024 nel campionato nazionale di Serie B1. Aurora, classe 2001 e 176 cm di altezza, torna ad indossare la casacca trevana dopo aver vestito quella di Altino in A2 prima e quella di Cesena in B1 poi. Esperienze queste che l’hanno vista crescere e maturare sia sotto l’aspetto tecnico sia come tempra morale. Cresciuta pallavolisticamente a Foligno, quindicenne già guida la regia in Serie C, passando dopo due anni proprio a Trevi in B1, dove rimane per tre stagioni prima di intraprendere le esperienze già citate. Un gradito ritorno per tutta la dirigenza trevana, un primo tassello per quella che si preannuncia come una quasi rifondazione.