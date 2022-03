Volley Superlega, big match Perugia-Civitanova: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Il gran finale e un sontuoso aperitivo. Torna di fronte al proprio pubblico per chiudere la regular season di Superlega la Sir Safety Conad Perugia che ospita domani pomeriggio al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 18:00, la Cucine Lube Civitanova per l’ultima giornata di ritorno di campionato.

Di fronte la prima e la seconda della classe per un classico big match del campionato italiano e gustoso antipasto dei playoff scudetto che partiranno per entrambe il prossimo fine settimana.

Il tecnico bianconero Nikola Grbic carica Perugia: “Domani sarà una bella prova prima di inizio dei playoff. Giocare contro squadre come Civitanova è sempre un grande stimolo, c’è anche tanta attesa da parte del pubblico. Affrontiamo una squadra che sta recuperando i suoi giocatori e credo che si vedrà una bella pallavolo. Da un punto di vista dei punti in palio, la partita di domani non ha significato per noi perché siamo già primi, ma quando scendi in campo le classifiche non contano più, si pensa solo a giocare meglio possibile e meglio dell’avversario per vincere. E questo sarà il nostro obiettivo”.



Nei limiti della capienza attuale, atteso grande pubblico domani al PalaBarton per un big match sempre emozionante e perché la gara di domani sarà la prima in casa dei Block Devils dopo la vittoria della Coppa Italia.

