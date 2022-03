Serie B1, grande serenità e consapevolezza in casa Lucky Wind Trevi

Alla fine del tour de force che ha visto la Lucky Wind Trevi giocare 3 partite in 7 giorni, si respira ottimismo al PalaGalinella. I 6 punti conquistati dalla banda di Sperandio sui 9 a disposizione hanno permesso di raggiungere il 3° posto in classifica con vista ravvicinata al 2° posto che vale un posto al sole. Oltre ai risultati conquistati, la consapevolezza dell’ottimo momento, è rappresentato anche dalle prestazioni offerte dalla squadra, che, dalla ripresa del campionato, è stato in crescendo, facendo salire l’asticella della qualità della prestazione offerta in ogni partita.

Anche nella partita contro Perugia, persa per 3 a 0, la sensazione stata è quella di poter giocare alla pari contro tutti e che nessun traguardo è proibito. Il calendario propone ora la trasferta di Porto San Giorgio, squadra affrontata martedì scorso e battuta 3 a 0, e poi lo scontro diretto infrasettimanale contro Castelfranco in trasferta e la “rivincita” il sabato successivo in casa. Da queste 3 partite si capiranno ulteriormente le ambizioni della Lucky Wind e, orientativamente, se il campionato finirà a fine aprile o se la squadra di capitan Tiberi dovrà affrontare nel mese di maggio trasferte in terra siciliana. Ritornando alla partita di sabato scorso, contro CivitaLad, la schiacciatrice Alessia Ameri, autrice di una superba partita con i 12 punti a referto, ha analizzato per noi la partita.

“La partita contro CivitaLad è stata affrontata con concentrazione e determinazione garantendoci il bottino pieno di punti ed una prestazione di squadra abbastanza lineare. Ci sono ancora dei cali di concentrazione su cui bisogna lavorare e perfezionare alcune cose semplici che poi possono fare la differenza nell'economia di una gara. Loro erano in situazione di emergenza ma hanno messo in campo una sana dose di agonismo che ha reso l'incontro più piacevole e meno scontato”.

L’analisi della giocatrice si è concentrata anche sulla partita di sabato prossimo affermando che “ci attende un altro incontro sulla carta a nostro favore ma, come abbiamo visto appena una settimana fa, si tratta di ragazze giovani e volenterose per cui si giocano ogni punto a viso aperto. Le sorti dell'incontro saranno quindi nelle nostre mani che dobbiamo partire subito forti e non lasciare spiragli alle nostre avversarie. Per noi è importante tornare da Porto San Giorgio con punti preziosi per poi affrontare gli scontri decisivi contro Castelfranco con maggiore serenità e consapevolezza”.