Serie B, la Ermgroup ritrova Mirko Monaldi

In vista dei playoff, per i quali manca oramai soltanto la matematica, la Ermgroup San Giustino, capolista del girone F della serie B, può contare su una nuova risorsa. Mirko Monaldi, attuale assistente di coach Marco Bartolini, tornerà ad indossare scarpette e ginocchiere, mettendo dunque a disposizione la sua esperienza ad una squadra per buona parte composta da giovani.

Ad annunciarlo su Facebook è la stessa società presieduta da Goran Maric, che con questa mossa ha dimostrato una volta di più di non voler lasciare nulla di intentato:

"Dopo un lungo corteggiamento ci siamo riusciti. L'attuale assistente di Marco Bartolini ricoprirà anche il ruolo di giocatore. Darà una mano ai nostri giovani con la sua esperienza maturata negli anni d'oro in cui calcava i campi delle serie maggiori.

Bentornato alla pallavolo giocata".