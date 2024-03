Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi ad un passo dalla festa. Ecco quando può avvenire

Ci siamo. La Bartoccini Fortinfissi Perugia é a un passo dal ritorno in Serie A1. La vittoria casalinga per 3 a 1 contro Montecchio dello scorso fine settimana, unita alla contemporanea sconfitta con lo stesso risultato di Busto Arsizio in casa di Mondovì, ha avvicinato sensibilmente le Black Angels alla massima serie. Il puzzle è dunque quasi completo, manca solo l’ultimo pezzo per poter fare festa. La certezza aritmetica della promozione in A1 può arrivare già domenica 17 marzo, quando le ragazze di coach Andrea Giovi saranno di scena al Pala Radi di Cremona, impianto da 3.500 posti a sedere, per affrontare le padrone di casa della Cremonaufficio Esperia Cremona. Ma non sarà facile uscire con i punti dal palazzetto lombardo: le ragazze allenate dal tecnico Marco Zanelli si giocano le residue speranze di agganciare il quinto posto per prendere parte ai play-off. Cremona, reduce dal k.o. di Messina maturato in tre set, é attualmente settima in classifica a quattro punti da quella quinta piazza occupata da Macerata. Ma andiamo ad esplorare i vari incastri favorevoli alla Bartoccini Fortinfissi per festeggiare già in questo turno di Pool promozione, considerando che Busto Arsizio é impegnata tra le mura amiche contro la Ipag S.lle Ramonda Montecchio ma nella serata di lunedì 18 marzo (niente contemporaneità tra le due partite). La Bartoccini Fortinfissi Perugia, attualmente a +7 sulle bustocche quando mancano tre giornate alla fine della seconda fase, sarà promossa in A1 già domenica solo se:

- vince con qualsiasi risultato, a prescindere dal risultato della gara di Busto Arsizio.

In caso di sconfitta bisognerà invece attendere il risultato della partita tra Busto e Montecchio. E la Bartoccini Fortinfissi sarà promossa se:

- perdendo al tie-break a Cremona, Busto Arsizio ottiene al massimo un successo al tie-break con Montecchio.

- perdendo per 3 a 0 o 3 a 1 a Cremona, Busto Arsizio viene sconfitta da Montecchio con qualsiasi risultato.

Nella difficile ma non impossibile eventualità di arrivo a pari punti delle due formazioni, Perugia sarebbe in vantaggio avendo raccolto 23 vittorie contro le 19 di Busto che quindi potrebbe arrivare al massimo a quota 22. Insomma, le probabilità di festeggiare già a Cremona sono concrete, ma se dovesse andare male, ci sarà un altro match point settimana prossima a Mondovì. Chiaro che le Black Angels sono determinate nel chiudere i conti il prima possibile e vorranno farlo subito contro l’Esperia. Servirà stringere i denti in questa settimana di lavoro, senza farsi prendere dall’ansia o dalla frenesia.

CAMBIAMENTO DI DATA E ORARIO PER L’ULTIMA DI CAMPIONATO – L’ultima sfida di Pool promozione che vede di fronte Bartoccini Fortinfissi Perugia e Omag Mt San Giovanni in Marignano, inizialmente in programma al Palabarton sabato 30 marzo, è stata anticipata a venerdì 29 marzo con fischio d’inizio alle ore 20.30.