Volley A2 femminile, per la Bartoccini Fortinfissi una festa di quelle da ricordare

L'addio alla serie A2 era già certificato da tempo, ma l'ultimo impegno della stagione non poteva essere steccato, per nessuna ragione. Lo meritavano le giocatrici, lo staff tecnico (con Andrea Giovi che, pur essendo alle prime armi nel ruolo di capo allenatore, è stato bravissimo a non fallire la grande occasione), la società, abile ad aver azzeccato tutte le mosse, senza dimenticare questo straordinario pubblico.

Erano più di mille i tifosi che non hanno voluto perdersi l'ultimo atto di questa cavalcata trionfale, che ha visto la Bartoccini Fortinfissi Perugia primeggiare dall'inizio alla fine in tutte le competizioni in cui è stata impegnata. E' non è un caso che entrambe siano state vinte: la doppietta campionato - coppa non sarebbe mai riuscita se questo gruppo, che partita dopo partita ha saputo appassionare la gente, nella storia recente più portata verso l'ambito maschile (così tante unità non si erano mai viste, nemmeno ai tempi della massima serie), non fosse stato sempre sul pezzo. Le battute d'arresto ci sono state, ma non hanno mai compromesso un traguardo mai realmente in discussione.

E' dunque una serata di gioia, ma non poteva essere trascurato l'aspetto agonistico. Il 3-0 subito all'andata dall'Omag San Giovanni in Marignano non è stato ben digerito all'ambiente rossonero e il riscatto era obbligatorio. Le Black Angels hanno subito fatto sentire la loro presenza in campo dominando la scena, ad eccezione del secondo set, strappato con una rimonta non facile (le avversarie erano avanti 11-5). Non ce ne è stato, non ce ne poteva essere per nessuno.

Poi il momento più atteso, che ripaga le fatiche di una stagione. Imma Sirressi, una giocatrice mai dimenticata e che ha scelto di scendere di categoria per portare la sua esperienza in un campionato comunque insidioso e tutto da giocare, alza la coppa della serie A2 e tutto intorno c'è spazio per l'unico sentimento possibile, ovvero la felicità. Sul palco sfila anche la Coppa Italia, conquistata un mese e mezzo fa a Trieste.

Ma non è finita: anche le singole si prendono le loro soddisfazioni, a testimonianza di una stagione assolutamente perfetta. Ivonne Montano (foto sottostante) viene premiata miglior giocatrice del campionato, vedendosi riconosciuta un rendimento a dir poco stupefacente.

Bravi tutti dunque, ma da domani è già futuro. La Bartoccini Fortinfissi ripartirà con il chiaro obbiettivo di mantenere la massima serie, magari soffrendo meno delle stagioni precedenti. Due le società che potrebbero essere prese a modello: Roma, che da neopromossa grazie ad innesti mirati ha centrato i playoff e che durante la regular season ha saputo creare non pochi problemi alle grandi, e Pinerolo, che ha compiuto un percorso simile piazzandosi sesta. L'importante però è che la lezione di poco più di un anno fa sia servita.