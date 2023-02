Volley A3, San Giustino si afferma contro San Donà

Un quarto set molto combattuto ma tre punti conquistati. Nella sesta giornata di campionato di serie A3 la Erm Group San Giustino si impone in casa contro San Donà per 3-1.

Nel primo set i padroni di casa prendono le misure per l’8-6 poi dilagano 16-10 e si impongono 25-18. Diverso il secondo set: San Donà tiene meglio il ritmo e lotta punto a punto fino al sorpasso per il 18-21 che gli vale la vittoria. Scottata la Erm Group torna in campo con piglio diverso e il terzo set dura poco: 25-13. Sembra indirizzato in modo uguale il quarto (16-11), ma San Donà accorcia al 21-20 e poi è battaglia con finale 30-28.