Volley serie A3, per la Ermgroup altro test probante: domani trasferta a Fano

Dopo la Abba Pineto, affrontata nel triangolare della scorsa settimana, la ErmGroup San Giustino incrocia un’altra delle dirette avversarie inserite nel girone Bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca: la Vigilar Virtus Fano, con la quale è previsto un allenamento congiunto sabato 24 settembre al palasport “Salvador Allende” della città marchigiana. Sarà un altro test importante per i biancazzurri, reduci dal buon 2-2 di mercoledì scorso in casa contro la Maury’s Com Cavi Tuscania che ha evidenziato un ulteriore miglioramento generale, seppure con più aspetti ancora da limare in vista della partenza del 9 ottobre. La squadra, fisicamente più sciolta all’indomani dei carichi di preparazione sostenuti, ha dimostrato tonicità sul piano mentale, lottando sempre con determinazione e riuscendo anche a ribaltare situazioni di svantaggio con una ricezione più ordinata e una difesa attenta; anche in attacco si sono viste soluzioni apprezzabili con l’opposto Petar Hristoskov che ha realizzato 27 punti a fronte di una percentuale “sporcata” nel quarto set, ma pur sempre pari al 39%; stanno cominciando a trovare i giusti colpi anche Niccolò Cappelletti alla banda e Augusto Quarta al centro, entrambi in doppia cifra come il bulgaro. La Vigilar Fano, allenata da Maurizio Castellano, affronta la stagione con il chiaro obiettivo di mirare ai play-off e per fare questo ha puntato sull’opposto tedesco Christoph Marks, proveniente dall’Ortona; sugli schiacciatori Stefano Gozzo e Stefano Ferri, sul centrale Gabriele Maletto, sul libero Mattia Raffa e sul palleggiatore Nicola Zonta, non dimenticando il promettente 18enne Federico Roberti a lato. Per l’occasione, coach Marco Bartolini della ErmGroup dovrebbe contare su un maggiore apporto dello schiacciatore Mattia Sorrenti, finora costretto ai box per problemi fisici in via di soluzione e con una “regolare” settimana di lavoro alle spalle. L’allenamento congiunto prevede per le ore 17 l’inizio della fase di riscaldamento, alla quale farà seguito la partita, che è la penultima della serie (rimarrà solo la trasferta di Tuscania) prima di quelle che conteranno per la classifica. Peraltro, la ErmGroup tornerà a Fano nell’infrasettimanale della terza giornata di campionato, mercoledì 19 ottobre.