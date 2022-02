ErmGroup Pallavolo San Giustino in attesa di scendere in campo contro Lupi Santa Croce

Nell'attesa di sottoporsi agli ultimi controlli prima della gara di domenica alle ore 17:00 presso le mura amiche del palazzetto comunale, gli atleti della ErmGroup Pallavolo San Giustino, nel rispetto del protocollo, si sono attenuti all'auto-sorveglianza. La squadra conta solo due elementi positivi ed è in attesa di capire se dopo i test ci saranno le condizioni per scendere in campo. Proprio per garantire la massima sicurezza, la settimana che sta giungendo al termine è stata caratterizzata dal lavoro fisico individuale, senza allenamenti con la palla.

Mister Bartolini è pienamente soddisfatto del risultato riportato domenica, dopo oltre un mese di stop, sotto gli occhi dei tifosi desiderosi di vedere nuovamente dai nove metri i biancoazzurri.

"Siamo contenti del nostro momento - ha commentato il coach - avevamo paura di perdere il nostro ritmo visto il lungo periodo di fermo, invece siamo ripartiti motivati, sfoderando una prestazione convincente, a parte un piccolo calo al terzo set, contro un avversario di tutto rispetto come Prato.

Nonostante fosse una neopromossa ha dato filo da torcere a molte realtà; è una squadra che sbaglia poco ma noi siamo comunque riusciti a metterla in difficoltà. Siamo entusiasti di poterci nuovamente misurare davanti al nostro pubblico, dando continuità a questo bel momento. Ci sono le carte in regola per fare una bella gara anche questa domenica, contro i Lupi Santa Croce. Un avversario giovane e sicuramente motivato e atleticamente in forma. Sarà necessario mantenere alta l'attenzione, poiché non vorranno concederci nulla - conclude mister Bartolini - ma noi, dal canto nostro, stiamo passando una bella fase a livello mentale e siamo pronti a continuare su questa scia positiva".