Volley A3, San Giustino al giro di boa è nelle prime otto: si riparte a Macerata

Se il campionato finisse dopo solo metà girone sarebbe nelle prime otto. La Erm Group San Giustino ha chiuso l'andata della serie A3 girone Bianco al settimo posto con 20 punti. La classificai in quel punto è molto corta: appena dietro ci sono Belluno e Parma a 19 e 18 punti, appena davanti Bologna e Garlasco a 21 e Macerata a 23.

Proprio da Macerata ripartirà il campionato della squadra di coach Bartolini, a Santo Stefano, occasione ghiotta per rosicchiare punti. Nell'ultima gara è arrivato un ko al tie break contro Garlasco.

"C’è un po’ di rammarico per il terzo set, quando eravamo riusciti ad andare sul 23-23. C’è stato un episodio che avrebbe potuto girare anche a favore nostro e invece è andata diversamente”. Questo il commento a fine gara di Mirko Monaldi, secondo allenatore della ErmGroup San Giustino. “L’impatto con la partita era stato perfetto e avremmo dovuto rimanere più lucidi anche nelle occasioni avute per chiudere la partita, prima di trascinarla al tie-break – ha proseguito Monaldi – perché poi andare sul punto a punto diventa pericoloso, conoscendo il valore degli avversari. Comunque sia, usciamo a testa alta: bella la prestazione dei ragazzi e se ci avessero detto in estate che, come neopromossa, a dicembre saremmo arrivati a 20 punti avrei firmato, ma la strada è ancora lunga. Lavoriamo però bene, è arrivato Ingrosso a darci una mano e da subito torniamo al lavoro per Macerata”.

San Giustino – Garlasco 2-3 (25-13, 25-17, 23-25, 19-25, 11-15)

San Giustino: Hristoskov 18, Marra (L1) ricez. 75%, Daniel, Sitti 3, Ingrosso, Skuodis 10, Cappelletti 21, Antonaci 14, Quarta 9, Cipriani. Non entrati: Cioffi, Karimi (L2), Stoppelli, Procelli. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

Garlasco: Baciocco 18, Romagnoli 3, Peric 7, Caianiello, Minelli, Giannotti 20, Bellucci 3, Giampietri 3, Calitri (L) ricez. 69%, Accorsi, Agostini, Puliti 17. All. Vittorio Bertini e Stefano Fumagalli.