Volley A3, San Giustino pesca da Brugherio: c'è Biffi

È Jacopo Biffi, classe 2000 e 188 centimetri di altezza, il nuovo palleggiatore della ErmGroup San Giustino per la stagione agonistica 2023/’24 nel campionato di serie A3. Originario di Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, proviene dalla Gamma Chimica Brugherio ed è stato avversario della formazione biancazzurra nella stagione appena conclusa.

Cresciuto nelle giovanili della Diavoli Rosa (così si chiama la società di Brugherio), ha proseguito il suo percorso con due annate in A3 fino all’estate del 2021, quando è stato ceduto alla Pallavolo Saronno, con la quale ha vinto il campionato di Serie B per poi tornare a Brugherio da titolare di nuovo in A3 e conquistare con la Gamma Chimica la salvezza al termine dello spareggio con lo Stadium Mirandola. Un giovane con prospettive davanti a sé, sul quale la ErmGroup punta molto in un ruolo chiave.

"A dire il vero – ha commentato un soddisfatto Biffi – seguo da anni le vicende della Pallavolo San Giustino e nel contempo avevo anche voglia di fare esperienza lontano da casa in un contesto professionistico. Quando allora mi hanno fatto sapere che fra le interessate a me c’era anche San Giustino, non ho avuto il minimo dubbio sulla scelta: ottimo il progetto della dirigenza, che sta lavorando per allestire un organico competitivo e ottimi anche impianti e logistica. Una società ben strutturata per poter ambire a qualsiasi traguardo". Oltre a essere palleggiatore, Biffi ha anche qualche particolare caratteristica quando è in campo? "Quella di essere a volte efficace in battuta, un fondamentale che sto curando molto e sul quale mi sto sempre più specializzando".