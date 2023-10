Superlega, per la Sir è tempo di presentazioni: definito il programma

Si avvicina inesorabile l’inizio della stagione e quindi si avvicinano anche le presentazioni ufficiali della Sir Susa Vim Perugia.

Presentazioni che quest’anno, a differenza del solito, si divideranno in due giornate, entrambe in programma la settimana che porterà alla prima giornata di Superlega quando Angelo Lorenzetti avrà, finalmente è il caso di dire, la rosa al completo.

Il giorno da segnare in rosso sul calendario per i tifosi bianconeri è mercoledì 18 ottobre con un doppio appuntamento da non perdere!

Si comincerà nel pomeriggio alle ore 17:30 quando il centro dell’attenzione graviterà nella showroom di Autocentri Giustozzi, in via Settevalli a Perugia, dove è in programma la ormai consueta “Conferenza dei Tifosi” con la squadra che sarà accolta nelle sale dello storico partner bianconero dagli organi di informazione e dai propri supporters. A seguire tutti al PalaBarton perché, con inizio alle ore 20:30 ed ingresso libero, andrà in scena l’ultimo test precampionato degli uomini di Lorenzetti con la sfida tutta in famiglia tra i “Block” ed i “Devils”. Un match che vedrà il campo i ragazzi in una vera e propria amichevole che promette spettacolo e nella quale lo staff tecnico bianconero farà anche le prove generali in previsione della prima di campionato in casa contro Catania.

Il giorno seguente, giovedì 19 ottobre, sarà invece dedicato alla presentazione alle autorità con squadra e staff che saranno accolti in mattinata nelle sale della Regione Umbria dalle massime cariche regionali. In serata infine in programma la cena di gala con gli sponsor ed i partner societari nella splendida location del ristorante “Il Vizio” presso il Best Western Hotel Quattrotorri in Via Corcianese a Perugia. Dove giocatori e staff faranno la conoscenza di chi, con il proprio contributo e la propria passione, porta in alto la pallavolo maschile perugina.