Primi impegni amichevoli per la nuova Lucky Wind Trevi: coach Camiolo testa il roster

Continua a sudare e faticare la nuova Lucky Wind Trevi in vista dell’inizio della stagione che vedrà le umbre protagoniste nel campionato di Serie B1 del volley femminile. Mentre si appresta ad iniziare la terza settimana di lavoro, nelle due precedenti c’è stato un approccio sia atletico che tecnico diviso in delle doppie sessioni giornaliere, alla mattina e alla sera, in cui il gruppo ha iniziato ad amalgamarsi e a prendere confidenza con le esigenze di coach Camiolo. In questa terza settimana poi, oltre a mantenere alto il ritmo di allenamento è arrivato anche il momento di affrontare le prime amichevoli.

La prima prova è stata già affrontata martedì 12 settembre alle ore 19.30, quando è arrivata in quel di Trevi la compagine di Magione che milita in Serie B2. L’appuntamento successivo è vicinissimo, visto che è stato fissato per domani, domenica 17 settembre 2023, a partire dalle ore 9:00, sempre al PalaGallinella, per un triangolare con la B2 di Ostia e la B1 di Jesi. Il 23 settembre, infine, la Lucky Wind se la vedrà contro un altro avversario di pari categoria, la Clementina 2020.