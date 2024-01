Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Cbf Balducci Hr Macerata: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Comincia la fase calda della stagione di Serie A2 Tigotà. La Bartoccini Fortinfissi Perugia è pronta a cominciare il suo cammino nella Pool promozione che decreterà la squadra che andrà direttamente in massima serie e le 4 partecipanti ai play-off. Si parte domenica 28 gennaio, dal Palabarton, come accaduto per la prima giornata della prima fase; l’avversario è la Cbf Balducci Hr Macerata. Dunque è subito big match: si affrontano infatti le squadre vincenti dei rispettivi gironi. A introdurre la sfida è la grande ex della partita Irene Maria Ricci. La palleggiatrice di Perugia ha infatti militato tra le fila marchigiane nelle passate due stagioni, in cui ha vinto il campionato di A2 ed ha poi partecipato a quello di A1 retrocedendo assieme alla Bartoccini Fortinfissi nella scorsa primavera.

“Con Macerata ho vissuto un’esperienza importante e per questo ci vogliamo ancora bene – afferma la regista delle Black Angels – Con loro ho vinto un campionato di A2 e questo crea un legame profondo. Anche in quella successiva, nonostante tante sconfitte, ho imparato molto. Macerata è una grande società e lo sta dimostrando”.

Come arriva a questa partita la Bartoccini?

“Sicuramente bene – dice Ricci – In palestra lavoriamo alla grande dando sempre qualcosa in più. C’è grande convinzione in ciò che facciamo quotidianamente tra pesi e palla. Macerata è dotata di grandi altezze e mi aspetto una squadra che farà valere il fondamentale del muro. Noi dobbiamo continuare a spingere come fatto fino ad ora. Se questa partita può essere già indicativa sull’andamento della Pool promozione? Non direi, siamo solo all’inizio di una fase che sarà lunga. Però, con un’ipotetica vittoria da 3 punti, potremmo distanziarle di 8 lunghezze e non sarebbe poco…”.

Macerata ha da poco cambiato guida tecnica passando dall’esonerato coach Saja al suo vice Carancini. Ha chiuso la prima fase con 44 punti frutto di 16 vittorie e 2 sconfitte. La formazione maceratese ha oltretutto messo a segno un colpo di mercato per la seconda fase, ingaggiando la centrale tedesca Laura Broekstra (classe ’97, 191 cm di altezza). Vedremo se sarà entrerà nelle rotazioni già al Palabarton. Ad ogni modo il tecnico Carancini dovrebbe inizialmente proporre il 6 +1 composto da Bonelli al palleggio, Stroppa opposto, Mazzon e Civitico al centro e Fiesoli e Vittorini in banda. Il libero è Bresciani. Come risponderà la Bartoccini Fortinfissi? Con lo starting six formato dalla diagonale Ricci - Montano, da Bartolini e Cogliandro sotto rete e da Kosareva e Traballi in posto 4. A guidare la seconda linea sarà il capitano Imma Sirressi. Fischio d’inizio alle ore 17.00.

CLASSIFICA POOL PROMOZIONE

49 Bartoccini Fortinfissi Perugia

45 Futura Giovani Busto Arsizio

44 Cbf Balducci Hr Macerata

43 CremonaUfficio Esperia Cremona

40 Città di Messina

35 Ipag S.lle Ramonda Montecchio

34 Cda Volley Talmassons

34 Omag Mt San Giovanni in Marignano

31 Lpm Bam Mondovì

30 Tecnoteam Albese Volley Como

Al termine delle dieci giornate, la prima classificata andrà diretta in massima serie. La seconda promozione sarà invece decisa dal play-off che comprenderà le squadre dal secondo al quinto posto con semifinali e finale al meglio delle tre gare.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Cbf Balducci Hr Macerata sono acquistabili sia online su LiveTicket che il giorno stesso della partita presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Cbf Balducci Hr Macerata è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Maurina Sessolo e Alberto Dell’Orso. Al referto elettronico ci sarà Ilaria Mazzocchio.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Cbf Balducci Hr Macerata: Bonelli – Stroppa, Mazzon – Civitico, Fiesoli – Vittorini, Bresciani (libero). All.: Carancini. Ass.: Bacaloni

Arbitri: Maurina Sessolo – Alberto Dell’Orso

SPOSTAMENTO DI DATA E ORARIO DEL MATCH CON CREMONA – La sfida casalinga con CremonaUfficio Esperia Cremona, inizialmente in programma il 10 febbraio, è stata spostata a domenica 11 febbraio alle ore 20.30.

ECCO LA PRIMA FINALISTA DELLA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA – Mercoledì 24 gennaio si è svolta la prima semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. La Futura Giovani Busto Arsizio ha battuto per 3 a 0 Città di Messina accedendo così alla finale di Trieste del 18 febbraio. Mercoledì 31 gennaio è invece in programma la seconda semifinale tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e Cda Volley Talmassons sempre al Palabarton.