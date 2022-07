B2 femminile, Emma Borzetta e Carolina Martinelli confermate alla Bartoccini

Arrivano le prime conferme la Bartoccini Fortinfissi di B2 femminile, nata dalla collaborazione con la School Volley Perugia. Emma Borzetta e Carolina Martinelli continueranno a schiacciare nel campionato nazionale. Le due laterali, entrambe diciasettenni, arrivano da una stagione un po' tormentata da problemi fisici. La nocerina Emma Borzetta analizza quanto successo: "Sono onorata e contenta di proseguire in questo progetto che punta molto sulle giovani. E’ ed è stata una grande opportunità per crescere e migliorare. La stagione da poco conclusa si è rivelata entusiasmante, abbiamo ottenuto la salvezza in B2 posizionandoci anche molto bene nella classifica ed abbiamo partecipato alle finali nazionali di Under 18. A Verona ci siamo confrontate con atlete di alto livello, ma per me è stato un anno difficile".

"Proprio a metà stagione ho avuto un problema fisico - aggiunge ancora - ho dovuto stringere i denti e facendo molti sacrifici sono riuscita a giocare le partite più importanti. Una stagione che mi ha fatto crescere sia dal punto di vista tecnico che da quello psicologico. Sono orgogliosa del mio percorso che, seppur frastagliato, mi ha permesso di raggiungere grandi opportunità. Oltre ai ringraziamenti quasi di rito alle mie compagne, alla società ed agli allenatori che hanno avuto fiducia in me e spero continueranno ad averla, un grazie speciale lo rivolgo al mio capitano Anna Corselli che mi ha fatto crescere solo guardandola giocare".

Le fa eco la perugina Carolina Martinelli che guarda invece al prossimo futuro: "Sono molto contenta di poter fare di nuovo parte di questo progetto. Credo che sia per me che per tutte le altre ragazze sia un grande stimolo di crescita individuale ancorché di squadra. Purtroppo nella scorsa stagione ho dovuto affrontare i postumi dell’infortunio al ginocchio e sto lavorando proprio per buttarmi alle spalle tutto ciò. Devo ora essere sempre pronta a dare il massimo in allenamento come in partita".