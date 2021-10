Bartoccini Fortinfissi Perugia, meno quattro all'esordio: quale squadra attenderci?

Le magliette nere sono subito chiamate a dare un segnale positivo in occasione della trasferta a Chieri di domenica prossima (fischio di inizio ore 17:30, diretta su Volleyball World Tv )

L'ultima tappa dell'ottima stagione precedente è stata gara due dei quarti di finale dei playoff contro Novara al Pala Barton, la prima del campionato che si appresta ad iniziare sarà Chieri, un importante centro turistico industriale alle porta di Torino. Sempre di Piemonte si tratta, ma ovviamente non bisognerà farsi influenzare dalla scaramanzia o cose simili.

Tra soli quattro giorni le magliette nere inizieranno un nuovo percorso, che si spera sia meno sofferto, per quanto riguarda la regular season (la salvezza matematica è stata ottenuta soltanto nelle ultime giornate) dell'anno passato. Nuova è la guida tecnica, con Luca Cristofani che ha preso il posto di Davide Mazzanti, tornato ad occuparsi a tempo pieno della nazionale femminile (e abbiamo visto con quali risultati), nuove sono buona parte delle giocatrici che comporranno il roster, su tutte Valentina Diouf, senza dubbio la più esperta. L'obbiettivo dunque è alzare l'asticella e ottenere un miglior piazzamento in graduatoria alla fine della stagione regolare.

Se quella che si augura di essere "la zanzara del campionato" è pronta al decollo lo si vedrà almeno in parte domenica in occasione della trasferta piemontese: nell'ultimo test con Vallefoglia la formazione perugina ha mostrato dei passi in avanti sul piano della fluidità e continuità di gioco anche se sussistono ulteriori margini di miglioramento. L'avversario di turno, che ogni anno sembra partire con ambizioni secondarie salvo poi riuscire ad andare oltre le aspettative, può essere subito un banco di prova.

Al cospetto di una squadra che vanta in organico il miglior coach della categoria della passata stagione (il riconoscimento è stato conferito a Giulio Cesare Bregoli nel corso della presentazione della prossima serie A1) Perugia dovrà cercare subito di partire bene per giocarsela al meglio con le otto squadre che comporranno, almeno a giudizio del tecnico (guarda il video), la seconda fascia di questo campionato, almeno inizialmente.

LA DATA DEL MATCH E DOVE VEDERLO - Chieri - Perugia si giocherà domenica 10 ottobre alle ore 17 e sarà tramesso in diretta da Volleyball World Tv).