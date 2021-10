La Bartoccini Fortinfissi Perugia continua il lavoro ad una settimana dal via

La settima settimana di preparazione della Bartoccini-Fortinfissi Perugia va in archivio, s'intensifica il lavoro in vista dell'imminente avvio di campionato le ragazze di coach Cristofani che si sono presentate mercoledì mattina alle istituzioni, il pomeriggio di mercoledì invece sono partite alla volta di Urbino per un altro allenamento congiunto con Vallefoglia, buoni i feedback per la simulazione di gara, il cui risultato è una vittoria per Havelkova e compagne.

La giornata di giovedì è stata quella dedicata alla presentazione ufficiale ai supporter delle "magliette nere" accolti dalla splendida cornice del Relais San Clemente, il classico evento che dopo la sospensione dello scorso anno per le conseguenze della pandemia, è tornata per far conoscere da vicino le ragazze e lo staff agli sponsor della squadra, la serata condotta dalla "voce della pallavolo umbra" Marco Cruciani ha visto alternare sul palco oltre alla squadra le istituzioni della regione allietata dagli intermezzi artistici inscenati da "Accademia Creativa".

Il presidente Antonio Bartoccini ha colto l'occasione per ribadire gli obiettivi della stagione. "Non sarà facile ma cercheremo di eguagliare il risultato della scorsa stagione, il nostro è il campionato più bello del mondo e ce lo dimostra il fatto che le migliori atlete della specialità vogliono giocare nel nostro paese, sarà un campionato duro ma abbiamo allestito una squadra di livello con il giusto mix tra esperienza e gioventù, speriamo che questa miscela porti a risultati importanti".