Volley a1 femminile, per la Bartoccini si prospetta una conferma ed un nuovo innesto

Era prevista una sorta di rivoluzione in casa Bartoccini Fortinfissi, ma ciò non può esulare dal dover assicurare una certa continuità. E così a quanto pare vestirà anche la prossima stagione la maglietta nera Linda Nwakalor, giunta a Perugia un'estate fa dopo aver militato nel Club Italia nei tre anni precedenti (2018-21). Per la centrale classe 2002 si avvicina dunque la conferma e la possibilità di compiere un'ulteriore step di crescita.

Contestualmente a Pian Di Massiano è in arrivo una nuova compagna di reparto: si tratta della 1999 Benedetta Bartolini, che ha giocato il passato campionato nella Savino Del Bene Scandicci conquistando anche la Challenge Cup, primo trofeo assoluto della formazione toscana. Per l'atleta nativa di Cecina (Livorno) quella di Perugia sarebbe la quarta tappa dopo quella Volleyrò (2014-17), Hermaea Olbia (2017-18), Montecchio Maggiore (2018-21) ed infine Scandicci (2021-oggi).