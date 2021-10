Serie B, per la Intervolley Foligno test con la Sir Safety Monini Perugia

Si gioca domani al Pala Ciccioli contro una squadra inserita nello stesso girone dei falchetti. In serata squadra e staff alla Notte Bianca per la presentazione ufficiale

Dopo la sfida di mercoledì scorso contro San Giustino nuovo allenamento congiunto in vista per la Intervolley Foligno. L'avversario di turno al Pala Ciccioli è la Sir Safety Monini, squadra che nel prossimo campionato di serie B militerà nel medesimo girone dei falchetti, per i quali sarà il secondo test match di questa settimana.

La partita, come già avvenuto in precedenti occasioni, verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società biancazzurra.

La giornata però non finirà qui: al termine del match lo staff tecnico e i giocatori della Intervolley Foligno si trasferiranno al Parco dei Canapè per essere ospiti della Notte Bianca dello Sport, dove avverrà la presentazione ufficiale alla città.